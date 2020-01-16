إغلاق 7 محلات مخالفة برجال ألمع

محمد السعران(صدى):

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع خلال أسبوع عدداً من الجولات التفتيشية على العديد من المحال التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية والتأكد من شرعية العاملين بها .

وقد أكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن هذه الجولات والبالغ عددها 37 جولة تفتيشية قد أسفرت عن إغلاق 7 محلات وإنذار 15 أخرى بالإغلاق ورصد 15 مخالفة إضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك وقدرها 14 كيلو جرام و18 لتراً .

وأضاف “حافظ” بأن هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمستهلكين وكذلك للقضاء على المخالفين ، مشدداً على أن العقوبات في انتظار كل من يحاول التلاعب أو عدم الالتزام بالاشتراطات ، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها على الرقم 940 .