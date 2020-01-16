بالفيديو.. الزعاق يكشف عن طريقة لتحديد الجهات الجغرافية أثناء اختفاء الشمس

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن طريقة لتحديد الجهات الجغرافية في الأسفار عند اختفاء الشمس والقمر والنجوم.

وظهر “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال فيه:” الرياح تعتبر عاملا مهما في معرفة الجهات الأصلية عند اختفاء العلامات الرئيسية سواء النجوم أو الشمس أو القمر”.

وأشار الزعاق:” الرياح تنقسم لأربع أقسام” شمالية، جنوبية، غربية، شرقية” وكل جهة لها سمات وعلامات”، مؤكدا أن الرياح الشمالية دائمة والجنوبية زائرة والغربية والشرقية طارئة.

وتابع الزعاق أن الرياح الشمالية مستقيمة، ولذلك يجب أن نستغلها لتنظيف قشور النباتات.