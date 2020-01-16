بالصور.. الهلال يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

ماجد محمد تصوير: محمد السعران(صدى):

تمكن نادي الهلال، مساء اليوم الخميس، من الفوز على نادي الاتفاق بهدفين لهدف؛ ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليواجه الفائز من لقاء الفتح أمام أبها.

ونجح صالح الشهري في التقدم لنادي الهلال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة؛ ليعود فيليب كيس ويدرك التعادل للاتفاق في الدقيقة 85؛ ليحرز صالح الشهري الهدف الثاني له وللزعيم ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

وفي السياق نفسه، شهدت المباراة أجواءًا مثيرة؛ فيما تم طرد لاعب الاتفاق سعيد الربيعي، بعد تدخل شرس على لاعب الهلال، البيروفي أندريه كاريلو؛ بينما يتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.