القبض على شاذ يعرض نفسة للمتعة

القاهرة(صدى):

ألقت مباحث الآداب في مصر، القبض على “شيميل” بمنطقة النزهة، لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وعرض نفسه على راغبي المتعة الحرام.

وكشفت التحريات أن المتهم يعرض صورا له بملابس نسائية وقمصان نوم حريمي، ويرسلها إلى راغبي المتعة لممارسة الشذوذ معه داخل شقته.

وبفحص هاتف المتهم، وجهاز “اللاب توب” تم العثور على رسائل بين المتهم وعدد من راغبى المتعة، يتفق فيها معهم على ممارسة الشذوذ ومكان تقابلهما.

وجهت النيابة للمتهم تهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، وسوء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي.