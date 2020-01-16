استدعاء دبلوماسي تركي في مصر عقب قضية الخلية الإلكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، عن استدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة؛ تعليقًا على الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرًا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية المضبوطة في مصر.

وأكدت الخارجية المصرية، أن ذلك البيان يتجاهل حقيقة الأمور تمامًا وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقًا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي؛ بينما خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية.