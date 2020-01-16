المرور توضح غرامة من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء.
وقالت إدارة المرور : تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات).
وأوضحت الإدارة أن من يفعل ذلك يتعرض لغرامة مالية قدرها 6000/3000 ريال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32590 ] نشر منذ 7 ساعات
تجاوز الاشاره الحمراء يعتبر جريمه لا تغتفر
زائر[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 6 ساعات
بصراحة 3000 ريال كثير
سعد[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 5 ساعات
جهاز المرور يحتاج إلى ( تطوير ) وتنظيم وإعادة هيكلة ..
واقــــعـــي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 4 ساعات
ليتك يالمرور تشوف للناس حل
من حقين الدبابات اللي ازعجو خلق الله
ما فيه طفل الا وجاته نفسيه من الخوف
وخاصتآعند الاشارات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53507 ] نشر منذ 2 ساعتين
قواكم الله
3000الف ماتكفي
لازم يبات في التوقيف اقله ثلاثة ايام
علشان يعرف أن الله حق..
شارع الحج عندنا في مكه
يقطع الاشارة عيني عينك ويعكس الخط
ولا احد حولك
الأشاره الي مقابل مستوصف خلود الطبي
يطلعون من الحارة من عند المحطة
ويعكس الخط العام ويدخل على السيارات الجاية
كذا طناخه
علشان تعرف أن المرور للأسف
محد حولك😪
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 1 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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