المرور توضح غرامة من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء

عادل الحربي(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء.

وقالت إدارة المرور : تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات).

وأوضحت الإدارة أن من يفعل ذلك يتعرض لغرامة مالية قدرها 6000/3000 ريال.