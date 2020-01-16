أمجد طه: قرار عربي مرتقب لقطع العلاقات مع تركيا

ماجد القزيز(صدى):

تحدث الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، عن قرار عربي مرتقب بشأن قطع العلاقات مع تركيا بسبب مواقفها العدوانية للدول العربية، قائلا:” هناك قرار عربي حازم ويشمل عقوبات وسحب سفراء وقطع علاقات مع الكيان التركي يتم دراسته، واثإطلاع عدد من الدول الصديقة والشقيقة”.

أضاف طه، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كما طُلب من تركيا سحب قواتها المحتلة الإرهابية من شمال سوريا وليبيا وبشكل فوري”، لافتا: “تصعيد أردوغان يعني تعجيل القرار وانتحار نظامه.. ولمصر كلمة”.

وأثار حديث أمجد طه عن قرار عربي مرتقب بخصوص مقاطعة تركيا موجة من الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث علق مغرد، قائلا:”قرار صائب إن تم تطبيقه، تركيا أصبحت تتوغل في بعض البلدان العربية إذا لم يتم ردعها بهذه الطريقة سوف تترك فسادها في كل البلدان العربية”.