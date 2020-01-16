بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن علاقة الراحلة ماجدة الصباحي بعائلة مبارك وديانتها اليهوية

القاهرة(صدى):

تنطوي حياة الفنانة المصرية الراحلة، ماجدة الصباحي على تفاصيل مثيرة؛ حيث بدأت حياتها الفنية باسم مستعار بدلًا من اسمها الحقيقي ” عفاف ” وذلك خوفًا من معرفة أسرتها بامتهانها التمثيل؛ لتكشتف عائلتها الأمر وتحدث مشاكل بينهما فضلًا عن المشاكل التي حدثت حينما رفضوا تزويجها لحبها الأول بسبب عدم زواج أختها الكبرى.

وكانت ماجدة في بداية حياتها ترفض بشدة تقبيلها في المشاهد، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الأزمات؛ حيث رفضت تقبيلها من الفنان والمطرب الراحل فريد الأطرش في فيلم ” من أجل حبي “، بل كاد أن يتوقف الفيلم بسبب ذلك، فيما قبلها عمر الشريف بشكل مفاجئ في فيلم لهما لتمتنع عن التصوير لمدة أسبوع، وفي النهاية، وافقت الراحلة ماجدة على القبلات التي جمعتها بالفنان الراحل رشدي أباظة في فيلم ” المراهقات”.

وانتشرت شائعات كثيرة بشأن ديانة ماجدة؛ حيث قيل إنها يهودية الديانة، وإنها تحرص على عدم معرفة أحد بأمر ديانتها، خاصة أنها تنحدر من أسرة مسلمة الأصل؛ فيما نفى الصحفي السيد الحراني الذي كتب سيرتها الذاتية، قائلًا أنها كانت تسكن في عمارة بشقة مؤجرة للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية.

وكانت هناك علاقة قوية بينها وبين سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وأبنائهما، لأن ” مبارك ” كان قائدا لزوجها ووالد ابنتها الوحيدة غادة، إيهاب نافع، في سلاح الطيران، مما ساعد على توطيد العلاقات بينهما؛ فيما عانت في نهاية حياتها من مرض الشيخوخة والزهايمر.