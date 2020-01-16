بالصور.. تدشين فلاينج سبير الجديدة كليا في المملكة

جدة(صدى):

كشفت شركة ساماكو للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة بنتلي بالمملكة، عن سيارتها الجديدة كلّياً طراز فلاينج سبير، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز بنتلي جدة الجديد .

ويتمتع طراز فلاينج سبير بمواصفات خارقة وعالية الأداء من محرك W12 مزدوج التيربو سعة 6 لترات الخاص بعلامة بنتلي، ويولد هذا المحرك قوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن-متر، متصلاً بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات.

وتسير بسرعة من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.8 ثواني، مع سرعة قصوى تصل إلى 333 كلم/ساعة ، لتكون بذلك واحدة من أسرع سيارات السيدان في العالم رغم حجمها الكبير.