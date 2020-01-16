بالصور.. تدشين فلاينج سبير الجديدة كليا في المملكة
كشفت شركة ساماكو للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة بنتلي بالمملكة، عن سيارتها الجديدة كلّياً طراز فلاينج سبير، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز بنتلي جدة الجديد .
ويتمتع طراز فلاينج سبير بمواصفات خارقة وعالية الأداء من محرك W12 مزدوج التيربو سعة 6 لترات الخاص بعلامة بنتلي، ويولد هذا المحرك قوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن-متر، متصلاً بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات.
وتسير بسرعة من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.8 ثواني، مع سرعة قصوى تصل إلى 333 كلم/ساعة ، لتكون بذلك واحدة من أسرع سيارات السيدان في العالم رغم حجمها الكبير.
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