مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

واشنطن(صدى):

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل رسمي إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب تحويل الملف من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق على إحالة ملفات قضية عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، للتصويت على الأمر.

وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان إن “الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ، وإنه يتطلع للحصول على الإجراءات القانونية في مجلس الشيوخ التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن يتم تبرئته بالكامل”.