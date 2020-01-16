إصابة مسنة بغيبوبة على متن «الخطوط السعودية»

عادل الحربي(صدى):

أصيبت إحدى المسنات بحالة إغماء، على رحلة الخطوط السعودية رقم 1228 والمتوجهة من منطقة عرعر إلى الرياض مساء أمس.

وتقدم الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال معرفًا بنفسه وقدم الإسعافات الأولية للمسنة حتى أفاقت من حالة الإغماء، وبقي ملازمًا لها حتى وصول الرحلة إلى الرياض.

وأكد الدكتور أن المسنة كان لديها العديد من الأمراض المزمنة بعد إقلاع الطائرة وشعرت بدوار ودوخة، وبعدها تعرضت لحالة إغماء فتم مباشرة الحالة فورًا من قبل طاقم الطائرة وإعطائها الأكسجين وتم النداء لأي ممارس صحي فتقدمت وعرفت بنفسي.

وتابع أنه تم وضع المريضة في وضع آمن وتقديم الإسعافات الضرورية لها حتى استعادت وعيها، ولكن بعدها دخلت في نوبة هلع وخوف.