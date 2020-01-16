إجبار فتاة على إجراء «اختبار حمل» قبل الصعود للطائرة

بكين(صدى):

عمدت شركة طيران في هونغ كونغ ” هونغ كونغ إكسبرس” ، إلى منع راكبة من الصعود إلى متن الرحلة المتجهة إلى جزيرة سايبان الأمريكية، قبل إجراء اختبار حمل والتأكد أنها ليست حاملًا.

وأجبر موظفو الشركة، الشابة اليابانية ميدوري نيشيدا صاحبة الـ25 عامًا على إجراء اختبار ” مناسب للطيران ” تضمن إجراء اختبار حمل، قبل الصعود على متن الرحلة؛ لتقول الفتاة إن ” الأمر كان مهينا للغاية “، لافتة إلى أن الشركة أوضحت أن ” الاختبار كان مطلوبا من النساء اللاتي لديهن شكل جسم أو حجم يشبه الحوامل “.

وأشارت إلى أن الموظفين رافقونها حتى المرحاض وأعطوها اختبار الحمل، ومنعوها من الصعود على متن الطائرة حتى جاءت نتيجة الاختبار سلبية؛ لتعتذر الخطوط الجوية عن الأمر، موضحة أنها تعرضت لضغوط من السلطات في الجزيرة لتكون هناك فحوصات متعلقة بالركاب.