فيديو نادر.. موكب الملك عبدالعزيز رحمه الله لصلاة الجمعة بالحرم المكي

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نادرة لموكب الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، في الحرم المكي الشريف، أثناء حضوره لصلاة الجمعة.

وأظهر الفيديو النادر، عن ذهاب الملك عبدالعزيز، رحمه الله إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الجمعة، في موكب مهيب تقدمته الخيول ويتراص على جانبيه الناس مستقبلين الملك المؤسس، رحمه الله.

وفي السياق نفسه، يعود مقطع الفيديو المذكور إلى نهاية العشرينيات أو بداية الثلاثينيات الميلادية من القرن الماضي.