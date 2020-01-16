فيديو نادر.. موكب الملك عبدالعزيز رحمه الله لصلاة الجمعة بالحرم المكي
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نادرة لموكب الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، في الحرم المكي الشريف، أثناء حضوره لصلاة الجمعة.
وأظهر الفيديو النادر، عن ذهاب الملك عبدالعزيز، رحمه الله إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الجمعة، في موكب مهيب تقدمته الخيول ويتراص على جانبيه الناس مستقبلين الملك المؤسس، رحمه الله.
وفي السياق نفسه، يعود مقطع الفيديو المذكور إلى نهاية العشرينيات أو بداية الثلاثينيات الميلادية من القرن الماضي.
خالد ابو عودة[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 19 ساعة
(لكن شمس ملوك الأرض قاطبة..عبدالعزيز بلا مين ولاكذب)وستظل هذه الشمس ساطعة بإذن الله في سماء المجد والعروبة ترفرف في نور أشعتها راية الإسلام بكل عز وفخر بوجود الأبناء البررة وعلى رأسهم والد الجميع ملكنا الغالي المفدى سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأحفاد النشاماوعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود..حفظهم الله جميعا ووفقهم ….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32590 ] نشر منذ 11 ساعة
رحم الله المؤسس واسكنه فسيح جناته