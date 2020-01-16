الفلبين: حظر إرسال العمالة إلى الكويت غير محدد المدة
أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلبينية ، سلفادور بانيلو، أن حظر إرسال العمالة إلى الكويت غير محدد المدة.
وقال المتحدث الرسمي : إن الحظر الذي فرضته بلاده على ارسال العمالة إلى الكويت غير محدد المدة، وذلك حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الكويت وفقا لما ذكرته كالة الأنباء الفلبينية الرسمية.
ودعا سلفادور بانيلو، الحكومة الكويتية، إلى تنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمالة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلبينية لا تدرس إمكانية قطع العلاقات مع الكويت.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32590 ] نشر منذ 9 ساعات
مشكلة العماله الفلبينيه في الكويت انهم يحصلون على اجازه اسبوعيه فتخرج العامله وتلتقي بمن تشاء ولا تعود الا في المساء واحيانا في صباح اليوم الثاني فأذا حصلت للعامله مشكله اتهمت كفيلها وذهبت لسفاره التي تساعدهن على مغادرة الكويت الى الفلبين