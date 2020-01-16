الفلبين: حظر إرسال العمالة إلى الكويت غير محدد المدة

مانيلا(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلبينية ، سلفادور بانيلو، أن حظر إرسال العمالة إلى الكويت غير محدد المدة.

وقال المتحدث الرسمي : إن الحظر الذي فرضته بلاده على ارسال العمالة إلى الكويت غير محدد المدة، وذلك حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الكويت وفقا لما ذكرته كالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

ودعا سلفادور بانيلو، الحكومة الكويتية، إلى تنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمالة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلبينية لا تدرس إمكانية قطع العلاقات مع الكويت.