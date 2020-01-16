بالفيديو.. طارق العريان برفقة طليقته السابقة بعد انفصاله عن أصالة

القاهرة(صدى):

شاركت الإعلامية إنجي علي، على “إنستجرام”، مقطع فيديو، ظهر فيه المخرج طارق العريان بعد إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة أصالة.

وبدا في المقطع طارق العريان، يجري حواراً معها أثناء تواجدهما في دبي، لحضور احتفالية بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري.

وتعرضت إنجي علي لهجوم لاذع من متابعيها، حيث قال متابع: “إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة”، بينما رأي متابع آخر: “هو أنتم ناوين ترجعوا بعد ما طلق أصالة”.

https://www.instagram.com/tv/B7WR3mIhDCA/?utm_source=ig_embed&ig_mid=E0BAC9D0-CAD6-4129-808B-04EE32782479