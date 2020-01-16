بالفيديو.. زبير بيه: أنيس البدري صفقة جيدة للاتحاد

نواف السالم(صدى):

اعتبر المحلل الرياضي ونجم المنتخب التونسي السابق، زبير بية انتقال لاعب الترجي التونسي، أنيس البدري، لنادي الاتحاد صفقة جيدة.

وقال زبير بيه في تصريحات تلفزيونية”: ” أن البدري قضى 4 سنوات في الترجي وكان لاعب أساسي في المنتخب وساهم في الفوز بالعديد من الألقاب وأصبح من أبرز اللاعبين في تونس.

وأضاف:” أنه يعتقد أن تعاقد اللاعب مع نادي الاتحاد صفقة جيدة للنادي”. مشيرا إلى أن اللاعب محترف ومازال لدية الشغف لتحقيق المزيد من التقدم في رياضة كرة القدم.