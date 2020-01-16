«كراني» يكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة وموعد عودة البرودة
كشف خبير الطقس حسن كراني عن الحالة الجوية المتوقعة بداية من الغد وحتى 23 يناير الجاري.
وقال كراني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “اليوم الخميس كافة الأجواء تحت الدفئ وحتى الغد وبداية من فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية بعدها تغطي الشمال”.
وأضاف: العاصمة على موعد بعودة البرودة20 يناير وأن الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكون صقيع واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91220 ] نشر منذ 36 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..