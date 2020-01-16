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«كراني» يكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة وموعد عودة البرودة

«كراني» يكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة وموعد عودة البرودة
نايف السالم(صدى):

كشف خبير الطقس حسن كراني عن الحالة الجوية المتوقعة بداية من الغد وحتى 23 يناير الجاري.

وقال كراني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “اليوم الخميس كافة الأجواء تحت الدفئ وحتى الغد وبداية من فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية بعدها تغطي الشمال”.

وأضاف: العاصمة على موعد بعودة البرودة20 يناير وأن الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكون صقيع واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 91220 ] نشر منذ 36 دقيقة

ربنا يريد بنا خير ..

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