«كراني» يكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة وموعد عودة البرودة

نايف السالم(صدى):

كشف خبير الطقس حسن كراني عن الحالة الجوية المتوقعة بداية من الغد وحتى 23 يناير الجاري.

وقال كراني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “اليوم الخميس كافة الأجواء تحت الدفئ وحتى الغد وبداية من فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية بعدها تغطي الشمال”.

وأضاف: العاصمة على موعد بعودة البرودة20 يناير وأن الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكون صقيع واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.