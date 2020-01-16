جمهور العميد وهو «زعلان» يحضر 30 ألف متفرجا

نواف السالم(صدى):

قاوم جمهور نادي الاتحاد حزنه من أداء الفريق المخيب للآمال خلال الفترة الأخيرة؛ ليشهد ستاد ” الجوهرة المشعة ” حضور 30 ألف متفرجًا، لحضور مواجهة العميد أمام أولمبيك آسفي المغربي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحضر جمهور العميد خلف فريقه بقوة، رغم عدم رضاه عن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، وعن ظهور الفريق الكروي هذا الموسم بشكل مخيب للآمال، والتي خرج على إثرها من البطولة الآسيوية، وكذلك ابتعد عن المنافسة على بطولة الدوري.

وكان نادي الاتحاد، قد تعادل بهدف لمثله، أمام نادي أولمبيك آسفي المغربي، مساء أمس؛ في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ فيما تعادل يوم الجمعة الماضية، مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة هدف لكل فريق؛ ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية الدوري.