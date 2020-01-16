الكشف عن « نصيحة» آل الشيخ التي نقلت سيتيين إلي برشلونة

ماجد محمد(صدى):

نصح مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ، ليونيل ميسي بالتعاقد مع المدرب الإسباني كيكي سيتيين لخلافة إرنستو فالفيردي الذي تمت إقالته عقب خروج النادي الكاتالوني من نصف نهائي كأس الملك على يد أتلتيكو مدريد في جدة.

وتعود قصة النصيحة الذهبية لآل الشيخ التي تسببت في نقل سيتيين إلي بطل الدوري الأسباني، إلي نقاش مطول دار بين مدرب برشلونة الجديد و آل الشيخ في سبتمبر الماضي، عن عدة نقاط تكتيكية.

وكان ميسي وجه الشكر لتركي آل الشيخ على إقامة مباراة “السوبر كلاسيكو” بين الأرجنتين والبرازيل، حيث عرض على حسابه في “إنستجرام” مقطع فيديو له وهو يحتضن تركي آل الشيخ، في ممر اللاعبين قبل المباراة.