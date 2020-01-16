اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته:« هددتني بإبلاغ الشرطة فخنقتها »

القاهرة(صدى):

أقدم شاب علي قتل عشيقته داخل منزله في القاهرة وتخلص من الجثة بإلقائها في صندوق قمامة، موضحا أنه قتل عشيقته بسبب ذكرها اسم زوجها أثناء المعاشرة، قائلا:” كانت عاوزة تسبني وتروح لجوزها وعيالها”.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة البشعة، قائلا إنه بعد الانتهاء من العلاقة الجنسية طلبت مني الذهاب لمنزل زوجها كي لا يشك في أمرها ولكني رفضت.

وأبان المتهم أن عشيقته هددته بالاتصال بالنجدة حتي أثارت غضبي، الأمر الذي دفعني لخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، مشيرا إلي أنه رمي الجثة في صندوق القمامة كي لا يفتضح أمره.