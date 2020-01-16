أسرار جديدة عن حياة زوج ابنة ترامب

واشنطن(صدى):

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بعد خلاف الأخير مع جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس ومستشاره، عقب قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس؛ حيث أن كوشنر مكلف بالترويج لصفقة القرن.

وعارض تيلرسون ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، بشدة العام 2017 نقل السفارة للقدس، على أساس أنها خطوة ستشعل اضطرابات في المنطقة؛ ليرفض ترامب ذلك ويقرر دعم كوشنر ضد وزير الخارجية.

واقترح كوشنر على ترامب تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية ” سي اي ايه ” مايك بومبيو، الذي قالت إنه على علاقة قوية مع كوشنر، بديلا لتلرسون؛ ليصبح من أكثر المساعدين إخلاصًا لترامب، ومن أقوى داعمي الحملة الداعمة لإسرائيل، التي تتوافق مع أجندة كوشنر.

ويعد والد كوشنر، تشارلز من الناجين من ” المحرقة ” ضد اليهود، وعاش معظم حياته في بلدة ” لنفنجستون ” بولاية نيو جرسي شمال شرق الولايات المتحدة، ووالديه لديهما ارتبط وصداقة قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي كان يحب كوشنر وهو طفل، على حد تعبيرها.

وقضى والده نحو 14 شهرًا في السجن عندما، بتهم التهرب من دفع الضراب ورشوة شهود في بعض القضايا الجنائية، فيما ورث كوشنر إمبراطورية عقارية كبيرة من والده، وتعرف على ترامب من خلال الأعمال قبل أن يتزوج ابنته إيفانكا؛ فيما تظهر صورة لخريطة فلسطين المحتلة، رسم كوشنر عليها سهمًا يشير إلى أن الجولان هي جزء من إسرائيل، وقام ترامب بكتابة كلمة عليها وهي ” جميل “، وهي هدية قدمها له مؤرخ الولايات المتحدة بوزارة الخارجية لي شوارتز، ليعلقها في مكتبه في البيت الأبيض.