قروض تنموية لدعم أسر بر الشرقية المشاركة في سفاري بقيق4

سعيد العجل(صدى):

قدم صندوق القروض التنموية أجدى قروضا تنموية مستردة بنظام الأقساط الشهرية للأسر المنتجة بجمعية البر بالمنطقة الشرقية بمحافظة بقيق وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن القروض التي حصلت عليها أسر الجمعية بمحافظة بقيق قدمت لهم لمساعدتهم على شراء الآلات والمواد الخام التي تساعدهم في تنمية حرفتهم ومهارتهم مشيرا إلى أن هذه القروض ساهمت في إثراء منتجات الأسر ببقيق التي تميزت بالتراث الصحراوي الوطني الأصيل حيث لاقت المنتجات إعجاب الزائرين لخيام الأسر بمهرجان سفاري بقيق 4 ولفتت انتباههم وأوضح العفيصان أن دعم الأسر المنتجة بقروض مستردة يساهم في استمرار إنتاج هذه الأسر وتنميتها ونقلها من الحاجة وطلب المساعدة من الجمعية إلى الإنتاج والعمل ليكون لهذا الإنتاج مردود ثقافي واقتصادي أيضا يحقق رؤية المملكة 2030 في التنمية مشيرا إلى أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تتجه بأسرها في خطتها الاستراتيجية إلى التنمية المستدامة ودعم برامج التدريب والتأهيل والعمل من خلال تقديم القروض الحسنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشراكات المجتمعية مع شركات القطاع الخاص والعام.

آلة سدو اشترتها مستفيدة من القرض لتعرض منتجاتها بسفاري بقيق4

من جانبها قالت إحدى المستفيدات من أسر بر الشرقية المشاركة بسفاري بقيق 4 “بخيته” أنها حصلت على قرض من صندوق أجدى التنموي بعد أن تقدمت بطلب لشراء المواد الخام لصناعة السدو وعرضت على لجنة الصندوق منتجاتها التي بدورها قدمت لها القرض لتقوم بسداد مصروفات الحداد الذي صنع لها آلة السدو وتستعرض بخيته عملها على هذه الآلة للزائرين بخيمتها رقم 5 بمخيمات سفاري بقيق 4 وتشرح لهم طريقة عمل السدو حيث لفتت منتجات السدو انتباه الزائرين ولاقت رواجا في الإقبال عليها وتمنت بخيته إنشاء محل دائم لها لبيع منتجات السدو ليكون مصدر دخل دائم لها بديلا عن المعارض والفعاليات التي تقول أن رزقها في البيع يتوقف بتوقف الفعالية وبسؤالها عن سداد القرض تقول بخيته أنها تسدد شهريا للصندوق قيمة القرض بانتظام بالتنسيق مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية

مستفيدة تمتلك سيارة من القرض لنقل الأسر المشاركة من وإلى سفاري بقيق4

في حين قالت “صافية” إحدى مستفيدات أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية المشاركة في سفاري بقيق 4 أنها حصلت على قرض من صندوق أجدى التنموي بالتنسيق مع الجمعية وقامت بشراء سيارة كمشروع تستخدمه في النقل وقالت الهاجري أنها حاليا تستخدم السيارة في نقل الأسر المنتجة من وإلى سفاري بقيق 4 لتسهل عليهم نقل أدواتهم ومعداتهم التي يستخدمونها في المهرجان وأوضحت أنها ستستخدم السيارة عقب انتهاء سفاري بقيق 4 في نقل الأطفال من وإلى الروضات حيث تمتلك خبرة في هذا المجال تؤهلها لتحقيق النجاح فيه.

عربة متنقلة لبيع القهوة تثري القهوة العربية في سفاري بقيق4

فيما قالت “فاطمة” أنها حصلت على قرض من صندوق أجدى التنموي بالتنسيق مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لشراء وتجهيز عربة لبيع القهوة وأنها حاليا تبيع القهوة العربية في سفاري بقيق 4 والتي تتميز بتراثها الوطني الذي يجذب الزائرين إليها وتقول أن الزائرين يعرفون خيمتها في سفاري بقيق من رائحة القهوة العربية الأصيلة التي ذكرت أنها تتميز بها عن دونها.