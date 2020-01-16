طريقة الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر

علي القحطاني(صدى):

قدم الحساب الرسمي للبنوك السعودية ، عدة نصائح حول الاستخدام الأمثل للبطاقات البنكية بعد العودة من السفر للتأكد من عدم إجراء عمليات سحب غير قانونية أو وصول أحدهم إلى البيانات المصرفية خارج المملكة.

وقالت البنوك السعودية عبر صفحتها السرمية بتويتر :عليك اتباع ما يلي بعد السفر: (تغيير أرقامك السرية دوريًا خاصة عند العودة من الخارج – اختر أرقامًا عشوائية غير متسلسلة أو مكررة – راجع كافة كشوف الحسابات الخاصة ببطاقتك – تواصل مع البنك فورًا إذا وجدت أي اختلاف ).