ختام مهرجان طويق الشتوي بمحافظة الزلفي

عادل الحربي(صدى):

بحضور عضو مجلس الشورى الأستاذ صالح الحميدي، والرئيس العام للـهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة‬⁩ د. عبدالرحمن الطريقي ، ومتابعة مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي الرئيس التنفيذي لأندية الأحياء وعدد من قيادات التعليم وضيوف المهرجان اختتم مهرجان طويق الشتوي بتنظيم تعليم الزلفي ممثلاً بأندية الأحياء أمس الأربعاء والذي أمتد لأربعة أيام والذي أستهدف جميع شرائح المجتمع، مع تنوع في فقراته ومسابقاته وفعالياته لترضي كافة الأطياف، كما تميز بتنوع معارضه وأركانه.

وقد رعى ضيوف المهرجان ختام الدورات الرياضية مع تسليم الجوائز للفائزين بالمنافسات البيئية، والمتميزين بالمسابقات البرية.

من جهته قدم مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي الرئيس التنفيذي لأندية الأحياء شكره على الجهود التي بذلها الجميع سواء على مستوى الإدارة أو أندية الأحياء ولشركاء النجاح في تفعيل المهرجان وإبرازه بصورة مشرفة حتى شهد إقبالاً كبيراً وضيوفاً على مستوى دول الخليج، ولاقى إشادة واسعة بحمدالله، كما أستهدف عدة مناشط منها حماية البيئة والحث على الحفاظ عليها، كما قدم الطريقي شكره لشبكة قنوات وزارة التعليم عين على الحضور والدعم لتغطية المهرجان ولجميع مناشط وفعاليات الإدارة التعليمية مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه الدائم، وبين الطريقي حرص القيادة حفظها الله على توفير كل ما يسهم في خدمة المجتمع.