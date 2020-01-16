التعليم: التعليق يشمل جميع منسوبي المدرسة ولا يشمل جميع المدارس
أوضح وزارة التعليم، اليوم الخميس، أن التعليق يشمل جميع منسوبي المدرسة في نطاق الحالة المناخية.
وأصدرت الوزارة تعميم لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات، وذلك حرصًا من الوزارة على سلامة جميع منسوبي المدارس، ونظرا لما يطرأ من ظروف مناخية قد تستدعي تعليق الدراسة، عليه العمل وفق الآتي:
كما تم تشكيل لجنة تتولى النظر بين الحاجة لتعليق الدراسة برئاسة مدير الإدارة وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة أو المحافظة، الدفاع المدني، أمانة المنطقة أو البلدية و أن يشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة.
ويذكر أن تعليق الدراسة يقتصر على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة إلا في حالة شمول الحالة المناخية.
احلام الدوسري[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص خلو الدراسة يوم الأحد المقبل 😊يكون أفضل (* ولا سكرو الدواير الحكومية. .بذات المدارس والجامعات نجلس نشقر حب (* ^^^😊اي فصفص أو لب. .بجميع أنواعه ) وتبغون السعودية تتحول. وهذا الكسل اللي فيكم )
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 60 دقيقة
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