دراسة تكشف تأثير الكافيين على صحة الجنين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن فوائد وأضرار الكافيين على صحة الحامل، والمعدل المثالي منه أثناء الحمل، حيث تميل بعض السيدات الحوامل إلى تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشوكولاتة والقهوة.

وقال الباحثون في الدراسة: إن مادة الكافيين من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الحامل، لدورها الفعال في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية، كما تعزز القدرة على التركيز والانتباه ، كما تساهم الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين، والتي تساهم في تسكين آلام الرأس، خاصةً إذا تم تناولها بالتوازي مع الأدوية المسكنة.

وتابع الخبراء:تعتبر مادة الكافيين من مضادات الأكسدة، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الحوامل، وذلك لدورها الفعال في مكافحة الالتهابات والشوارد الحرة، كما تساهم في تقوية الجهاز المناعي، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض

وعلى الرغم من الفوائد السابقة للكافيين، يجب اتخاذ أساليب الحيطة والحذر تجاه الأطعمة والمشروبات الغنية به، لأن هذه المادة تعبر المشيمة، وتصل إلى الجنين عبر مجرى الدم، مما يزيد من فرص الإصابة ببعض الأضرار، خاصةً في حالة الإفراط فيها.

واشارت بعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالإجهاض، إذا زادت الحصة اليومية عن أكثر من 200 ملليجرام، كما أن الإفراط في الكافيين، يهدد الحوامل بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، كما يتسبب في اضطراب ضربات القلب، ويؤدي أيضا إلى انخفاض وزن الجنين اثناء الولادة .