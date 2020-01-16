رآها برفقة رجل آخر فحاول قتلها بقنبلة يدوية

بانكوك(صدى):

شهدت مدينة بانكوك في تايلاند ، الأثنين الماضي ،واقعة مؤسفة ، حيث اقدم رجلا، يعتقد أنه شاهد حبيبته برفقة رجل آخر، على رمى قنبلة يدوية على بيتها .

وكشفت الشرطة التايلاندية تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه مساء الأثنين الماضي توقفت دراجة نارية أمام مبنى متعدد الطوابق ورمى سائقها بشيء ما في نافذة مفتوحة بشقة في الطابق الثالث.

وقد وصل إلى مكان الحادث خبراء المفرقعات لإبطال مفعول القنبلة التي لم تنفجر واكتشفوا أنها قنبلة يدوية من نوع M26 ، ومن حسن حظ سكان الشقة، أنها لم تنفجر بعد رميها في النافذة المفتوحة.

وقالت الشرطة : إنه تم القبض على الرجل وبالتحقيق معه ، أكد أن الغضب تملكه فور رؤية الفتاة برفقة شاب داخل منزلها لتعرفه على والديها ، فحاول قتلها بالقنبلة اليدوية لشدة حبه لها .