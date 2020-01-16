مواطن احترقت سيارته بماس كهربائي يبدأ معاناة مع «التأمين والبنك والوكالة»

سعيد العجل(صدى):

مضى المواطن عبدالله بن فهد عاما كاملا يسدد أقساط سيارته المحترقة أمام منزله بحي الرمال بعد دقائق من عودته في إحدى الليالي .

ووصل الدفاع المدني بعد إن وصلت النار لأغلب اجزاء السيارة الفورتشنر موديل 2018 حيث قدم تقريراً للحادثة بأن ذلك نتيجه ماس كهربائي لتبدأ بعد ذلك معاناته بين التأمين والبنك والوكالة .

وقال التامين له إن الماس الكهربائي ليست ضمن بنود اتفاقنا مع البنك، في حين قال البنك كل ذلك مسؤلية التأمين وإلا فلماذا استلم التامين مبلغ التامين الشامل على السيارة .

ولم يتنازل البنك عن قسط واحد من اقساط السيارة الشهرية والذي يبلغ 1804 ريال، حيث لا يزال يسدده من تاريخ الحادثة يوم الخميس في 31 / 1 / 2019 وحتى هذا اليوم.

وقال عبدالله إنه استبشر خيراً بعد اتصال الوكالة به وطلبها إحضار السيارة المتفحمة على حسابه للوكالة من أجل تشكيل لجنة لمعرفة سبب الحريق .

ولم تستجيب اللجنة معه وقد تم طلب دفع 2500 لسيارة محترقة وهم الذين طلبوها بعد شكوى عبدالله لوزارة التجارة وبعدها رفضو استلام السياره ولم تستجيب الوكاله حتى بعد شكوى عبدالله لوزارة التجارة وفي كل مره يرفع طلب يتم إغلاق الطلب من قبل وزارة التجاره ويأتي ردهم أنها خارج الاختصاص وهم من طلبو من عبدالله ان ياخذ السياره للوكالة.

وبعد كل هذه المدة والمراجعات والخسائر المادية الكبرى يتسأل عبدالله عبر ( صدى ) مافائدة التامين الشامل المرتفع على مركباتنا اذا كان لا يشمل الماس الكهربائي ومن يتحمل ذلك البنك ام الوكالة ام التأمين.

وتابع : لماذا لا يقوم البنك بالاعتماد والأخذ بالتقارير التى تصله من جهة رسمية كالدفاع المدني والادله الجنائيه، إن التأمين الشامل يحوي بنوداً تخفى عن العميل من أجل زيادة سعره وعند حدوث مثل ما حدث لي تفرد العضلات بأن ذلك الأمر لا يشمله التأمين .

واختتم عبدالله حديثه قائلا حسبنا الله ونعم الوكيل على الجهة المسؤولة والتى لم تقم بدورها جراء مصيبتي سواء كانت الوكالة او البنك او التامين .

ويذذكر أن عبدالله ينتظر جلسة لدى لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية في 16 – 10 – 1441 أي بعد أكثر من عام من السداد المجاني كما يقول عبدالله لسيارة احترقت بماس كهربائي بتقرير رسمي من جهة حكومية.

كما تحتفظ ( صدى ) بكافة الإثباتات وباسم البنك وشركة التأمين .