طريقة سهلة للتعرف على درجة الخدمة لأداء زيت محرك السيارة

وكلات(صدى):

أزاحت هيئة المواصفات الستار عن طريقة سهلة للتعرف على زيت المحرك الذي يتمتع بدرجة لزوجة عالية، مشيرة إلي خطوات بسيطة للتعرف على درجة الخدمة لأداء زيوت محركات السيارات.

وأبانت هيئة المواصفات أن الحرف N الذي بعد رمز الـS يدل على درجة الخدمة لأداء الزيت، بينما الحرف S يستخدم للدلالة على درجة الخدمة للزيوت في السيارات التي تعمل بالبنزين، لافتة إلي أن الرموز التالية تعتبر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشمل:

– SH

– SG

– SF

– SD

– SC

– SB

– SA.

وأوضحت المواصفات أن نوعية الزيوت التي يشار إليها برمز SJ هي أدنى درجة خدمة مسموح بتداولها إلى موديلات 1997 أما رمز SL فهي إلي موديلات 2001 وSM إلي موديلات 2005 وSN لجميع الموديلات الحديثة والقديمة وهي زيوت تساعد في خفض استهلاك الوقود.