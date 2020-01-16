ابنة جمال عبدالناصر تزيح الستار عن أسرار جديدة في حياة والدها

القاهرة(صدى):

كشفت هدى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، أمس الأربعاء، عن تفاصيل وأسرار جديدة في حياة والدها، وذلك احتفالًا بالذكرى 102 لميلاد والدها.

وقالت هدى عبدالناصر، خلال اتصال هاتفي في برنامج ” من مصر” على فضائية ” سي بي سي ” المصرية: ” كان بيتنا بيتملي ورد في عيد ميلاده ، وإحنا كنا نعمله تورتة ، وكان يقول لنا أنا عمري ما اتعمل لي عيد ميلاد ، وكنا بنشتري له هدية بسيطة زي شبشب ” .

وأوضحت ابنة جمال عبدالناصر، أن السد العالي من الإنجازات التي قدمها والدها لمصر ، مضيفة: ” كنا هنعمل إيه لو معملناش السد العالي وبحيرة ناصر ، كنا هنواجه سد النهضة إزاي.. السد العالي كان بالنسبة لوالدي مسألة حياة أو موت ” .