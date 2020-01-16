فتاة تهرب من شرفة بالدور الرابع شبه عارية

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية على إلقاء نفسها من شرفة الدور الرابع بإحدى المباني السكنية في منطقة الشيخ زايد المصرية ، وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية هرباً من شابين حبساها داخل الشقة ورفضا خروجها .

وبدأت تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية في الشيخ زايد بلاغاً من الأهالي بالعثور على فتاة شبه عارية غارقة في دمها اسفل إحدى المباني السكنية بالمنطقة وتم نقلها إلى المستشفى لإصابتها بكسور وارتجاج بالمخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة ، وبالتحري تبين أن الفتاة قفزت من شرفة بالدور الرابع لهروبها من شابين تعرفت عليهما بإحدى الكافيهات وتوجهت برفقتها إلى الشقة وعقب نشوب مشادة كلامية معهما حاولت الذهاب فرفضا خروجها من الشقة فقفزت من الشرفة وهي لا ترتدي سوى الملابس الداخلية.

وألقت الشرطة القبض على الشابين وجاري التحقيق بالواقعة .