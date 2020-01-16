باحث فكري: «المعيوف» خالف أمر قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء

علي القحطاني(صدى):

هاجم الباحث في الشوون الأمنية والقضايا الفكرية، ومكافحة الإرهاب الدكتور محمد الهدلاء، اليوم الخميس، تصريحات المستشار الشرعي والقانوني عبدالله آل معيوف؛ بشأن حق الفتاة في أن تستقل منزلًا بمفردها بعيدًا عن أهلها.

وقال محمد الهدلاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏أمر ملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لشواذ الآراء وكل من يتجاوز فسيعرض نفسه للمحاسبة الرقم: 13876 وهنا يتجاوز عبدالله المعيوف: ليقول في برنامج .(معالي المواطن) من حق الفتاة البالغة أن تخرج من بيت أسرتها وتسكن في مكان آخر دون أن يُعتبر ذلك تغيب. ففي أي زمن نحن؟ “.

وأضاف ” الهدلاء ” : ” ‏الفتوى التي تصدر من السعودية لابد أن تصدر من هيئة كبار العلماء المعتبرين شرعا الذي عينهم امام المسلمين ووضع نظام وامر ملكي بمحاسبة من يتجاوزه . ثم إن الفتوى التي تصدر من هذا البلد لم تعد شان سعودي بل يترقبها المسلمين في كل مكان ونتذكر كيف فتوى هدم المسعى لعدم الإختلاط اسأت لنا “.

وتابع: ” ‏ماطرحه هنا ليست راي شخصي يخصه.. بل اصبح قضية رأي عام سعودي.. يهمني أن اسمع رأي الجميع فيه.. بدون اسقاطات على أحد.. نحن هنا في حوار ونريد أن نصل للحقيقة والمعلومةبكل شفافية وخاصة من هل العلم الشرعي “.

اقرأ أيضًا