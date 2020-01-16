بالفيديو.. سليمان القصار يصدم متابعيه بقيمة مجوهراته الذهبية التي يتزين بها 

خالد الظفيري(صدى):

أكد الفنان الكويتي سليمان القصار أنه يحتفظ بأطقمه الذهبية في البنك لأنه الأكثر أمانا، موضحا: “من خاف سلم”.

وحول سعر الأطقم الذهبية، قال القصار إنها تصل إلى سعر منزل، مضيفا:”خير من عندالله رب العالمين”.

وكان مقطع للقصار تناقلته مواقع السوشيال ميديا في وقت سابق حيث أحدث جدلا واسعا، بعد ظهور اثنين من مساعدين الفنان الكويتي وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على البشت المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه ليرتديه القصار في الحفل.