بالفيديو.. سليمان القصار يصدم متابعيه بقيمة مجوهراته الذهبية التي يتزين بها 

View this post on Instagram

#القصار @onesecret_beautycenter .. . . . . . . . . . الحساب برعاية الاخصائية المبدعه مريم بهمن @onesecret_beautycenter . . حان وقت التغير الى موديلات 2020 في احدث موديلات الشعر قص او صبغة او مكياج والعناية بالبشرة مع الاخصائية في عالم التغيير والتجديد (مريم بهمن ) و من بحاجة الى تغير لون شعرها و خايفه من سحب اللون في جميع العلاجات قبل و بعد الصبغة وتركيب الاكستنشن كفالة على الكواليتي وفِي اكثر من نوع تركيب ستيكر و الكيراتين و الكلبس و الحلقات حسب الطلب والاكستنشن طبيعي ١٠٠٪؜ تقدرين تصبغينه وتسحبين لونه أيضا 💕 متوفر عندنا اكستنش شعره بشعره( المخفي ) حق كثافة الشعر حياكم الله بزيارتنا في صالونا و معهدنا الصحي في الشعب البحري . للحجز : 67754916-55000928. ' @onesecret_beautycenter @onesecret_beautycenter @onesecret_beautycenter @onesecret_beautycenter