بالفيديو.. سليمان القصار يصدم متابعيه بقيمة مجوهراته الذهبية التي يتزين بها
أكد الفنان الكويتي سليمان القصار أنه يحتفظ بأطقمه الذهبية في البنك لأنه الأكثر أمانا، موضحا: “من خاف سلم”.
وحول سعر الأطقم الذهبية، قال القصار إنها تصل إلى سعر منزل، مضيفا:”خير من عندالله رب العالمين”.
وكان مقطع للقصار تناقلته مواقع السوشيال ميديا في وقت سابق حيث أحدث جدلا واسعا، بعد ظهور اثنين من مساعدين الفنان الكويتي وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على البشت المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه ليرتديه القصار في الحفل.
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شيخين1[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 19 ساعة
ايه هين بتلقاها قدامك في قبرك والله ان تتعلق بهلسلاسل تعلق والمجوهرات والله ان يصهرها ربك ويصبها على مخك المنسم ترى مابقى في عمرك قد الي راح العقل والركادة زينة يامعود ارجع عن هبالك
شيخين1[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 19 ساعة
ايه هين بتلقاها قدامك في قبرك والله ان تتعلق بهلسلاسل تعلق والمجوهرات والله ان يصهرها ربك ويصبها على مخك المنسم ترى مابقى في عمرك قد الي راح العقل والركادة زينة يامعود ارجع عن هبالك
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2524 ] نشر منذ 17 ساعة
الرجل محرم عليه انه يلبس الذهب فقط المرأة هي ألتي تتزين به ، فهو فتنة للبشر وكل شيئ في الحياة إختبار ، والفسق بها وقهر الفقراء فيها محرم وهذا م نراه اليوم من بعض الأثرياء الأغبياء ، المال وسيلة لتقرب بها لله عزوجل وليس غاية.