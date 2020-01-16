سبب الجسم المثالي لـ «رونالدو»

ماجد محمد(صدى):

يتمتع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بجسم مثالي، وذلك يعود إلى أنه يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، ليحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة.

ويتناول رونالدو، سمك أبو سيف وسمك التونة وسمك القد، وهي تشكل مع السلطة جزء لا يتجزأ من نظامه الغذائي، فضلًا عن طبق لحم الدجاج، ووجبة إفطار مكونة من لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم.

وتشكل ثمرة الأفوكادو جزء رئيسيا من مكونات وجبات رونالدو الخفيفة خلال اليوم إضافة للفواكه الطازجة؛ حيث يحرص على نظامه الغذائي، ويمتنع بشكل مطلق عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة أو المشروبات الغازية؛ كما يحرص على تدريباته الصباحية.