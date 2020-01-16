متابع لبوشهري عن سياراته الفارهة: «من أين لك هذا» والأخير يرد
نشر الناشط الكويتي يعقوب بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “سناب شات” أسطول من سياراته الفارهة.
وأحدث يعقوب ضجة كبير عقب استعراضه لعدد كبير من السيارات الفارهة، الأمر الذي دفع أحد متابعينه لتوجيه سؤالا له، قائلا:”من أين لك هذا، واتهمه البعض بغسيل الأموال”.
ورد يعقوب، علي من اتهموه بغسيل الأموال، قائلا:” إن ماوصل له بسبب رضا أمه عليه وإنه لا يستطيع تحمل غضبها عليه وما وصل إليه بسبب رضاها عنه”.
وأجاب يعقوب علي سؤال المتابع الذي قال له”من أين لك هذا؟”، قائلا:”مو شغلك”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91257 ] نشر منذ 22 ساعة
عسى من هو في خير ربنا يزيده ومن هو في ضائقه ربنا يفرجها عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب..آمين..
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2524 ] نشر منذ 17 ساعة
آمين يارب العالمين الله يسمع منك ي ابو محمد ❤💚🌷