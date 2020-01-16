هازارد يعترف بزيادة وزنه في إجازة الصيف

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب ريال مدريد إيدن هازارد، عن زيادة وزنه خلال الااستمتاع بالإجازة الصيفية، بعد الانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وقال هازارد: “هذا صحيح. لا أستطيع أن أكذب. عندما أكون في إجازة فإنها تكون إجازة”.

وأضاف : “زاد وزني خمسة كيلوغرامات في الصيف. أنا ممن يزيد وزنهم بسرعة جدا ثم أفقد ذلك بسرعة”.

وتابع: “عندما كنت في ليل كان وزني 72 كيلوغراما لكن بعد ذلك زادت عضلاتي وأصبحت 75 كيلوغراما. في يوم سيئ يمكن أن يصبح وزني 77 كيلوغراما. في الصيف وصل وزني إلى 80 كيلوغراما، لكني فقدتها (الزيادة) بعد عشرة أيام”.