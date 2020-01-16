بالفيديو.. تيم حسن يحرج سيرين عبد النور على السجادة الحمراء

دبي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول موقف محرج بين الفنان تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور ، أثناء تواجدهما في حفل ” شاهد ” الذي أقيم في دبي أمس الأربعاء .

وظهرفي المقطع الفنان السوري تيم حسن يسجل لصالح إحدى القنوات وفي الخلفية تظهر الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وبعد انتهاء لقائه المصور غادر سريعا دون أن يلحظ سيرين عبد النور ولم يبادرها بالتحية، ولكن بادرت الفنانة اللبنانية بالسلام ليصافحها باستعجال.

وقال مغردون إن حالة الاستعجال الدائم التي يظهر بها تيم حسن سببها غيرة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.