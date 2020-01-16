بالفيديو.. الصندوق العقاري: انتقلنا إلى الاستحقاق الفوري والموافقة تصدر في 10 دقائق

عادل الحربي(صدى):

كشف صندوق التنمية العقارية، أمس الأربعاء، عن الانتهاء من كامل ” قوائم الانتظار “، بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لدى الصندوق، للحصول على قروض عقارية مدعومة ضمن 480 ألف مستفيد.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري، حمود العصيمي، لقناة الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم الانتقال إلى الاستحقاق الفوري؛ حيث تصدر الموافقة في خلال 10 دقائق من خلال بوابة سكني.

وكان الصندوق، قد أعلن عن الانتهاء من عبارة ” على قائمة الانتظار ” من قاموس الصندوق؛ حيث يستطيع المستفيد الحصول على القرض العقاري المدعوم عبر خدمة الاستحقاق الفوري المتوفرة على تطبيق سكني الإلكتروني واستعراض عروض الأسعار عبر أكثر من 17 جهة تمويلية واختيار الوحدات السكنية التي تلائمهم.