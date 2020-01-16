فيديو توعوي لشاب يفقد 30 كيلو جراما من وزنه بممارسة الرياضة

نايف السالم(صدى):

نشر حساب “عش بصحة” -إحدى مبادرات وزارة الصحة- مقطع فيديو توعوي يروي قصة شاب خسر أكثر من 30 كيلوغراما من وزنه بعد ممارسة رياضة المشي.

وظهر الشاب خالد الضبيبي من محافظة طريف في الفيديو ، وهو يروي تجربته مع الرياضة ومساعدته في خسارة الوزن الزائد ، حيث بين أنه يمارس المشي بمعدل ساعة يوميا ويقطع مسافة من 5 إلى 7 كيلومترات تقريبا.

وقال خالد: إنه بعد ممارسة رياضة المشي خسر ما يقارب 35 كيلوغراماً من وزنه الذي كان يتجاوز الـ120 كغ، مضيفا أن وزنه الآن بين 80 و90 كغ.

ونصح الشاب الضبيبي الجميع بممارسة الرياضة خاصة المشي، معددا فوائدها الذهنية والجسمية، ودورها في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسكري والضغط.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت المشروع الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة بعنوان “امش30″، وذلك لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي ورفع معدل الممارسين ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.