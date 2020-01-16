دنيا بطمة تستعين بزوجها في ردها الأول على أزمة «مون بيبي» (فيديو)

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو جديد وهي برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك ،أثناء وجودهما في السيارة وهما يتفاعلان مع إحدى الأغنيات معبرين عن فرحهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مع استعادة صورة نشرتها الفنانة وظهرت فيها يدها وهي تضع فيها خاتماً وساعة متطورة بدا أنهما باهظا الثمن.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “حين تكتفي بالقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يرد الله عز وجل من فوق سابع سموات ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك حتى ولو بعد حين”.

واثار الفيديو ضجة بين المتابعين ، مٌشيرين إلى أن الفنانة تعيش حياتها بشكل طبيعي متناسية أزمة حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” نعبرين عن استغرابهم ذلك.

وأشار آخرون إلى أنها تشعر بالارتياح بسبب براءتها واستناداً إلى ما كتبته في تعليقها على صورة يدها.