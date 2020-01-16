«المراعي» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (للرجال) في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض،وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سكرتير (Secretary):

– مؤهل علمي في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

– مهارة التواصل الممتازة باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– إجادة الحاسب الآلي.

2- مدير المحاسبة (Accounting Manager):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إداري قيادي.

– إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) (Excel، Word، Powerpoint).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا