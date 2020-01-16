«المراعي» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض
أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (للرجال) في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض،وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- سكرتير (Secretary):
– مؤهل علمي في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– مهارة التواصل الممتازة باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة الحاسب الآلي.
2- مدير المحاسبة (Accounting Manager):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إداري قيادي.
– إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) (Excel، Word، Powerpoint).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: هنا
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