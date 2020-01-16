النيابة العامة توضح ضمانات القبض على الأحداث دون عمر الثامنة

سعيد العجل(صدى):

أوضحت النيابة العامة ، أن المادة الخامسة من قانون نظام الأحداث أحاطت بأن كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره حال القبض بضمانات وكفالات سواء كانت الحالة تلبس أو غير حالة تلبس .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر: أنه يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه .

واضافت النيابة :أنه في غير حالات التلبس يراعى حال الحدث بأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار ، أو وجود بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ، كما أن يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض .