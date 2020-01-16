9 وظائف هندسية شاغرة بالمياه الوطنية
أعلنت شركة المياه الوطنية توفر 9 وظائف هندسية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمحافظتي جدة والطائف وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مهندس مدني (للرجال – وظيفتان – الطائف):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة مدنية).
2- مهندس مدني (للرجال – العدد 6 وظائف – جدة):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة مدنية).
3- مهندس نظم (للرجال – وظيفة واحدة – جدة):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الهندسة.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/01/16م وينتهي بتاريخ 2020/03/16م.
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
1- مهندس مدني (للرجال – وظيفتان – الطائف): هنا
2_ مهندس مدني رجال عدد 6 وظائف بجدة : هنا
3_ مهندس نطم للرجال وظيفة واحدة بجدة : هنا
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