فيديو إنساني لحاكم دبي يساعد متسابقة سقطت من على دراجتها

دبي(صدى):

في لفتة إنسانية رائعة تٌظهر حس الشهامة والأبوة ، قدم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في لفتة إنيد العون لمتسابقة؛ سقطت من على دراجتها خلال حضوره فعاليات بطولة السلم للدراجات الهوائية بدبُي.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الشيخ محمد بن راشد وهو يسارع للاطمئنان ومساعدة إحدى المتسابقات الإماراتيات، وتدعى عنان العامري من فريق الوثبة؛ وذلك بعد سقوطها من على دراجتها أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تُجرى في دبي.

وبالرغم من إصابة المتسابقة الإماراتية في ذقنها، ونزفها بعض الدماء القليلة، إلا أنها استطاعت استكمال السباق، وظهرت في مقطع فيديو موجِّهةً الشكر لحاكم دبي، ومشيرة إلى أن مسارعته للاطمئنان عليها حفزتها ودفعتها لاستكمال السباق، والحصول على مركز متقدم.