 نائب أمير جازان يطلع على أخر الاستعدادات لإطلاق مهرجان البن في عامه الـسابع

محمد بن طحيطح(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة علىَ الاستعدادات النهائية لمهرجان البن في عامه السابع، الذي يرعى انطلاق فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ” ٣٠” يناير الحالي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمهرجان، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

واستمع سموه لشرح مفصل حول المهام والأعمال التي تقوم بها مختلف اللجان العاملة في مهرجان البن، الذي سيواصل فعالياته على مدى أسبوع ، ويتضمن العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن لدى أهالي محافظة الداير وغيرها من محافظات القطاع الجبلي, وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة.

وأعرب سموه عن سعادته بما استمع إليه وما أنجز من أعمال تحضيرية لإقامة المهرجان في موعده، موجهاً الجميع بتكثيف ومضاعفة الجهود وتظافرها بين مختلف الجهات لإنجاح المهرجان.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية المهرجان الذي يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن وتناول القهوة، إلى جانب متابعة عروض البيع والشراء، مشدداً على أن المهرجان سيكون مميزاً في نسخته الجديدة، التي ستبرز الأهمية الاقتصادية والثقافية والسياحية للمهرجان والاستثمار في زراعة شجرة البن، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.