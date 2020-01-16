أوفيني يوضح أسباب تأخر وصوله للانضمام لفريق الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أوضح البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي الاتحاد، عن سبب تأخره للانضمام لصفوف نادي الاتحاد ، معبراً عن سعادته للتعاقد مع العميد في الميركاتو الشتوي الجاري ، قادما من الوكرة القطري في صفقة انتقال حر.

وقال أوفيني في مقابلة تليفزيونية :”اشكر الشعب السعودي على هذا الاستقبال، كل مرة أوصل فيها إلى المملكة ألقى بحفاوة كبيرة كأني في بلدي، وأتمنى أن اوفق مع الاتحاد، كانت فرصة رائعة بالنسبة لي التعاقد مع العميد لأني لاعب محترف”.

وأضاف أوفيني :”تأخري في الوصول كان بسبب انهاء بعض الارتباطات مع فريقي السابق ولم افكر مرتين عندما فاوضني الاتحاد، فالموسم الماضي أديت مهمتي مع النصر وتوجت معهم بلقب الدوري السعودي، وأتيت هنا لأكون بطلا مع الاتحاد أيضا”.

وتابع:”أقول للجماهير كونوا معنا وادعمونا وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعادكم وأنا حضرت من أجل أن أكون معكم”.

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