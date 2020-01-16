الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف قانونية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (أخصائي قانوني، ومسؤول قانوني)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي قانوني (Specialist Legal):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (القانون).

– لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات في المجال القانوني.

2- مسؤول قانوني (Officer Legal):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، أو إدارة الأعمال مع خبرة عمل كسكرتير قانوني).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال القانون.

نبذة عن الشركة:

– تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية، كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/01/16م وينتهي بتاريخ 2020/03/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا