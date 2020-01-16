السويلمي يحقق المركز الخامس في جائزة الشيخ منصور آل نهيان للجواد العربي الفوتوغرافية

رافع فريح(صدى):

حقق المصور الفوتوغرافي وعضو فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ مفرح الحميدي السويلمي المركز الخامس في جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للجواد العربي الفوتوغرافية في دورتها السابعة والتي تشرّف اتحاد المصورين العرب بتنظيمها في أبو ظبي عاصمة دولة الامارات الشقيقة .

وتعتبرهذه الجائزة مكملة للرسالة التي كرسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للاهتمام بالخيول العربية الأصيلة في ميادين التنافس وتأتي الصورة الفوتوغرافية المتخصصة في تصوير جماليات الحصان العربي من جماليات الفنون الضوئية التي تمثل قيمة فنية عالية لأفضل المصورين في عالمنا العربي حيث بلغ عدد المشاركات اكثر ٩٨٥ عملاً فوتوغرافياَ على المستوى العربي.