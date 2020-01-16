تصريحات جديدة لشقيق أمير قطر تثير سخرية عارمة
أثار جوعان بن حمد شقيق أمير قطر موجة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاته الغريبة عن دور قطر في “تحقيق السلام ” بالمنطقة .
وقال ” جوعان ” : تقوم قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية .
وتابع جوعان : الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة .
وتسببت تلك الإدعاءات في هجوم كبير عليه وسخرية من تصرفات قطر المخالفة لتصريحاته ، حيث قال أحد المغردين : الحلول بالرياض افهم يابابا، القيادة والحل بالرياض .
وقال آخر : الآن انت خلص نفسك من سياسات والدك ، وقال مغرد : أقولك خلك مع طيورك بس ولا يكثر ، وغيرها من التعليقات الساخرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91203 ] نشر منذ 34 دقيقة
مسكين جوعان ويهذري من الجوع السياسي ..