تصريحات جديدة لشقيق أمير قطر تثير سخرية عارمة

ماجد القزيز(صدى):

أثار جوعان بن حمد شقيق أمير قطر موجة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاته الغريبة عن دور قطر في “تحقيق السلام ” بالمنطقة .

وقال ” جوعان ” : تقوم قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية .

وتابع جوعان : الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة .

وتسببت تلك الإدعاءات في هجوم كبير عليه وسخرية من تصرفات قطر المخالفة لتصريحاته ، حيث قال أحد المغردين : الحلول بالرياض افهم يابابا، القيادة والحل بالرياض .

وقال آخر : الآن انت خلص نفسك من سياسات والدك ، وقال مغرد : أقولك خلك مع طيورك بس ولا يكثر ، وغيرها من التعليقات الساخرة .