وظيفة إدارية شاغرة بشركة الراشد في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة في محافظة جدة، بمسمى (مسؤول التحصيل)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول التحصيل (Collections Officer).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.

3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

4- مهارات الاتصال والاهتمام بأدق التفاصيل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/01/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا